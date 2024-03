Provinciale 20, lavori per il bypass al rush finale

Potrebbe essere aperto già mercoledì o al più tardi entro la fine della prossima settimana, meteo permettendo, il bypass che consentirà il transitosulla sp20, principale arteria di collegamento con tutte le frazioni del calicese. È quanto emerso ieri nel corso dell’incontro tra un gruppo di abitanti di Madrignano e il sindaco di Calice, Mario Scampelli. I residenti si sono infatti presentati in Comune per chiedere rassicurazioni circa i tempi di intervento sulle tante criticità della viabilità calicese. "Per lo sfalcio sulla provinciale – spiega il gruppo di abitanti – è stato detto che si attende il parere del settore finanziario della Provincia per assegnare i fondi richiesti, mentre per quanto riguarda la messa in sicurezza del versante di Rupanara, la Provincia effettuerà un lavoro di ripristino e messa in sicurezza, per il quale è atteso un nuovo sopralluogo". Tanti i problemi anche sulle strade comunali, per le quali sarebbe stato promesso "uno stanziamento di Regione", con progettazione degli interventi da parte della Provincia. "Ci vogliono comunque tempi tecnici, tra progettazione e assegnazione, di minino un anno – spiegano –. Questo vale per la strada Torretta-Pegui e la Chiosella-Fume. Attendiamo l’asfaltatatura della strada di Usurana, che pare di capire che resterà per noi e per molto tempo l’unico varco di emergenza per non ritrovarci isolati".