Provincia, sos mecenati Restauri con l’Art bonus

Il palazzo della Provincia e i suoi arredi hanno bisogno di un restauro, grazie all’Art Bonus i privati, le imprese e gli enti potranno contribuire agli interventi e ottenere una detrazione fino al 65%.

Sul portale del Ministero della Cultura sono stati inseriti i dieci progetti nei quali vengono illustrati i costi e le tipologie di intervento, la riqualificazione riguarda infatti diversi elementi: dai portali lignei esterni, allo scalone, passando per l’illuminazione dello stesso, il piano nobile e le vetrate della Sala della Giunta che risultano venate in diversi punti. I privati e le imprese potranno aderire direttamente sul sito artbonus.gov.it, scegliendo dove destinare il proprio contributo economico o mettendo a disposizione maestranze, il portale ha infatti lo scopo di far incontrare domanda e offerta, fornendo ai mecenati le linee guida da seguire. La Provincia della Spezia è giunta al primo centenario, mentre il palazzo in cui l’istituzione ha sede ha 95 anni. Il Palazzo dal grande valore storico e architettonico è stato costruito nel 1928 seguendo i progetti del noto architetto Franco Oliva. Grazie al restauro l’edificio potrà entrare a far parte di tour dedicati al passato della nostra città: un’ulteriore valorizzazione del patrimonio artistico culturale che la città vuole promuovere. Alla conferenza erano presenti il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini e il funzionario responsabile affari generali della provincia Debora Tosi che ha sottolineato il funzionamento del portale: "Abbiamo previsto un lotto di interventi diviso in dieci progetti passati tutti al vaglio del Ministero della Cultura, i tipi di intervento sono già stati delineati, quindi è possibile dare il proprio apporto avendo già un tracciato da seguire, il costo totale degli interventi è di 161.500 euro, i dettagli dei costi saranno disponibili sul portale".