Provincia, risorse azzerate "Ma avanti con gli interventi"

Poche risorse (per non dire ’zero’...) ma con le stesse competenze del passato. Risultato: le casse delle Province italiane languono e non fanno eccezione quelle dell’Ente spezzino, come emerso nel corso dell’ultimo consiglio provinciale che ha approvato, a sola maggioranza, il bilancio previsionale 20232025. I dati emersi, come spiegato dal presidente Pierluigi Peracchini nella sua illustrazione, presentano ancora una situazione di evidente emergenza finanziaria gravata dal fatto che la Provincia è ancora in condizione di pre dissesto e che, a livello nazionale, il comparto delle province è altresì dagli effetti della “riforma Del Rio” che ne ha mantenuto oneri e competenze, ma azzerato le risorse. La Provincia della Spezia in questi anni ha portato avanti una politica di riassetto di bilancio che, come confermato dallo stesso Presidente Peracchini, a fine 2023 garantirà l’uscita dalla condizione di pre-dissesto.

Nel frattempo, come illustrato dai tecnici, l’Ente ha garantito di portare avanti e sviluppare una serie di opere pubbliche di interesse strategico che vanno dalla messa a norma di tutti gli edifici scolastici di proprietà provinciale all’avvio del programma di manutenzione straordinaria delle sedi stradali, con particolare attenzione alle infrastrutture come ponti e gallerie. Proprio l’approvazione del bilancio previsionale darà la possibilità di proseguire tutti i programmi già in atto e di aprirne di nuovi. La capacità di presentare progetti e programmi attuabili ha consentito di prevedere l’utilizzo di fondi, per trasferimenti statali a finanziamento spesa corrente di 4 milioni e 200mila euro (al settore viabilità andranno oltre 2 milioni e 300 mila euro, all’edilizia scolastica oltre 660 mila euro ), per trasferimenti regionali e di altri enti, sempre a finanziamento spesa corrente di 24 milioni e 900 mila euro (di questi 22 milioni sono destinati alla gestione del trasporto pubblico locale). Tra le voci di entrata entrate extra tributarie per 2 milioni e 800 mila euro ed entrate in conto capitale per 36 milioni. La spesa per il solo personale è di circa 5 milioni, la dotazione organica è limitata a 110 unità effettive; per le varie utenze l’impegno è di oltre 2 milioni e 400 mila euro, per la manutenzione ordinarie delle scuole investiti un milione e 400 mila euro (i progetti di manutenzione straordinaria e messa a norma sono finanziati con bandi specifici), per la manutenzione ordinaria delle strade impegnati 900 mila euro, mentre la voce dei trasferimenti a enti terzi (ad esempio per il trasporto pubblico locale o verso enti locali) è 22 milioni di euro.

Come spese in conto capitale sono previsti 31 milioni per le strade, circa 11 milioni per le scuole e oltre 4 milioni per lo sviluppo ed il completamento del ciclo dei rifiuti. Durante la seduta di Consiglio è stato anche rilevato il ruolo che la Provincia garantisce a favore dei Comuni tramite i propri uffici ed in particolare la stazione unica appaltante che, in convenzione con gli enti locali di Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano Magra, Sarzana, Brugnato, Bolano, Carro, Monterosso, Rocchetta Vara, Ricco’ del Golfo della Spezia, Riomaggiore, Pignone e Arcola, ha affidato opere locali per oltre 11 milioni di euro (di cui per interventi oggetto di finanziamento Pnrr si superano i 6 milioni) per conto degli stessi Comuni. Un supporto fondamentale per consentire ai Comuni la possibilità di accedere e gestire risorse che richiedono pratiche complesse e risorse professionali sempre meno presenti negli enti locali più piccoli.