Prove di carico in via Cantarana Limitazioni e divieti per il traffico

Sono in programma domani e giovedì, a cura di una ditta incaricata dal Comune di Levanto, le prove di carico sulla soletta del torrente Cantarana lungo l’omonima via tra la passeggiata a mare della Pietra e l’inizio della salita per il Mesco. Prevista la presenza di quattro autocarri con portata a pieno carico di 40 tonnellate ciascuno. Verranno istituiti: divieto di sosta con rimozione forzata in via Cantarana e in piazza del Popolo (nel tratto individuato dalla segnaletica) dalle 8 alle 18 dei due giorni; divieto di sosta con rimozione forzata in via San Nicolò dalle 8 di giovedì; senso unico alternato disciplinato da movieri in via Cantarana e in piazza del Popolo per i veicoli in transito da e per la località Mesco durante le prove di carico sul tratto centrale di via Cantarana; sospensione della circolazione nelle vie Cantarana e Grillo dalle 8 di domani durante le fasi di rilevazione; sospensione della circolazione da e per la località Mesco durante le prove di carico sul tratto tra via San Nicolò e via Guido Semenza dalle 8 di giovedì.