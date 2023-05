Protezione civile rimasta a piedi "Lasciati senza sede nè mezzi"

Senza una sede, senza mezzi, e anche senza la convenzione che permetterebbe loro di intervenire sul territorio in caso di emergenza. È la denuncia lanciata dai volontari del gruppo comunale di Protezione civile di Calice, che puntano il dito contro l’amministrazione comunale. "La Protezione Civile è un’istituzione della quale nessuno oggi può farne a meno viste le continue avversità meteorologiche che avvengono sempre più frequentemente con una violenza tale da dover ricorrere ai volontari per salvare le vite messe in pericolo da frane, smottamenti e alluvioni. C’è chi non se ne preoccupa, come avviene a Calice, dove la presenza storica dei volontari si è già dimostrata insostituibile nel triste evento del 2011 dove quegli uomini si sono prodigati instancabilmente per ridurre le difficoltà indotte dall’alluvione agli abitanti delle diverse frazioni. Ad oggi – spiegano i volontari – gli stessi uomini si trovano impossibilitati ad operare in quanto l’amministrazione non è stata in grado di trovare una sede dignitosa per il loro servizio: la sede attuale non è più idonea ad ospitarli, in quanto umida a tal punto che i documenti sono pregni di umidità e le attrezzature in dotazione deperiscono velocemente". I volontari spiegano che "il sindaco, informato di questa necessità, ha proposto una sede che risultava idonea per poi negare la cessione gratuita per ragioni economiche, dichiarando il pre dissesto dell’amministrazione". Una situazione che per il gruppo locale di Protezione civile "non appare né logica né utile alla popolazione che, nell’eventualità di un evento meteorologico critico si troverebbe sola, in quanto quegli uomini non potrebbero intervenire perché privi anche della convenzione con il Comune, che rappresenta l’atto formale per essere esecutivi sul territorio, e pure privi dell’unico fuoristrada che il Comune ha fatto suo da ben 11 anni, benché fosse stato destinato dalla Comunità proprio ai volontari di Protezione civile".

Nel mirino, il sindaco calicese, che secondo i volontari "da mesi non attua nessuna azione per riconoscere a queste persone quanto gli è dovuto, dimenticando gli eventi pregressi. Ricordiamo che per accedere alle frazioni esiste una sola strada idonea al passaggio di mezzi meccanici di grosse dimensioni, e se quella strada non fosse percorribile, come peraltro già successo, chi potrebbe intervenire in aiuto agli abitanti?".