Protezione civile. Inaugurata la sede

Una nuova sede per il gruppo comunale di Protezione civile di Riccò del Golfo. Grande partecipazione in Val Graveglia per l’inaugurazione del centro operativo, realizzato dall’amministrazione comunale guidata da Loris Figoli nell’ex scuola elementare del paese. L’edificio, da anni utilizzato come centro di aggregazione sociale per i residenti del piccolo borgo riccolese, si arricchisce di un prezioso servizio: una ’casa’ per quei volontari che, di inverno come d’estate, sono impegnati a mnitorare il territorio in caso di emergenze e criticità. All’inaugurazione era presente anche l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, nonchè i vertici provinciali della Protezione civile, che hanno sottolineato l’importanza di avere una sede funzionale e attiva a disposizione dei volonrtari in caso si verificassero emergenze sul territorio.