Prosa, Remo Binosi a teatro Stasera va in scena “L’attesa“

Penultimo appuntamento con la Stagione di Prosa 2022-23 al Teatro Civico stasera alle 20.45 (con replica domani sempre alla stessa ora) quando andrà in scena ‘L’Attesa’ di Remo Binosi, una produzione firmata da Teatro di DionisoTeatro Stabile del Veneto per la regia di Michela Cescon, che vede protagoniste le note Anna Foglietta e Paola Minaccioni, in un testo che fece conoscere l’autore veronese al grande pubblico nella storica rappresentazione del 1994 diretta da Cristina Pezzoli ed interpretata da Maddalena Crippa ed Elisabetta Pozzi. Le due attrici, Foglietta e Minaccioni, incontreranno il pubblico al Pin nell’area della Pinetina, domani alle 18 nell’ambito della rassegna ‘Foyer’, affiancate dal direttore artistico del Teatro Civico Alessandro Maggi (con entrata gratuita). Info e biglietti per lo spettacolo: al botteghino di via Carpenino, oggi dalle 8.30 alle 12, domani anche 16 alle 19, allo 0187 727521 o inviando una mail a [email protected]