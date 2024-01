Prorogata la mostra ’Spezzini’

Visto il grande successo, è stata prorogata fino al 4 febbraio, negli spazi di Fondazione Carispezia in via Chiodo, la mostra ‘Spezzini. 1797-1923. Volti di una città in trasformazione’. In un viaggio di oltre un secolo, la storia e l’evoluzione della città della Spezia attraverso i suoi protagonisti: il racconto di 127 anni di storia, dalla fine della Repubblica di Genova all’Età napoleonica e all’Unità d’Italia, fino alla proclamazione della Città sede di Provincia. Gli ultimi giorni dell’esposizione prevedranno anche una serie di attività collaterali: la presentazione del catalogo della mostra giovedì 1° febbraio alle 18.00, negli spazi della mostra (ingresso libero), e due nuove visite guidate nell’ultimo weekend di apertura. Per partecipare alle visite guidate di venerdì 2 e sabato 3 febbraio, a cura di Cooperativa Zoe, è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, via mail a [email protected] oppure via WhatsApp al 334 3400950 (si svolgeranno con un minimo di 10 iscrizioni). L’orario di inizio è previsto alle 17, per una durata di circa un’ora e trenta minuti. La mostra ‘Spezzini’ è visitabile dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30; sabato, domenica e festivi, invece, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

m. magi