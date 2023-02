Prorogata fino a maggio la mostra al Lia

La mostra in corso al Museo Lia ‘La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana’ è stata prorogata al 7 maggio. Visto il successo di pubblico e l’apprezzamento di cittadini e turisti in accordo con il prestatore e la Soprintendenza, il Comune ha deciso di prorogare la mostra per dare l’opportunità di visionare le due importanti Collezioni liguri, in una continuità che pone in sequenza i capolavori del Lia con le opere della Wolfsoniana. Il percorso sarebbe dovuto terminare oggi. Dal 26 febbraio, il Museo Lia offre ogni domenica la possibilità di partecipare a una visita guidata gratuita all’esposizione, compresa nel costo del biglietto di ingresso. Info: 0187 727220 o scrivere a [email protected]