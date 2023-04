Proroga dell’asta sulla Palmaria "Così s’impegna la nuova giunta"

Fa discutere la decisione del Comune di Porto Venere di prorogare la scadenza del bando per la vendita dei ruderi-gioiello della Palmaria. A stretto giro di posta dall’intervista al sindaco Matteo Cozani pubblicata da La Nazione, ecco la replica del movimento ‘Palmaria sì Masterplan no’. "Pare che il termine di presentazione sia stato prorogato solo per evitare la risonanza negativa di un’asta andata deserta in piena campagna elettorale. A meno di due mesi dalla scadenza del mandato, hanno messo all’asta un compendio immobiliare del valore stimato di oltre 12 milioni e ancor prima del termine di scadenza sono stati costretti a prorogarlo perché nessuno aveva presentato un’offerta. E non convince pensare che la proroga si regga sulla volontà di evitare il ribasso della seconda chiamata, perché quella seconda chiamata potrebbe non essere mai indetta. Fissando già la data al 20 giugno, non si può più fermare il meccanismo e si obbliga la nuova giunta a portare avanti la volontà di un’amministrazione scaduta".