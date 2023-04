Pronto soccorso "Nessun allarme per la chiusura"

La situazione del San Nicolò di Levanto tiene banco in consiglio regionale. Nell’ultima seduta, è stato respinto l’ordine del giorno presentato dal pentastellato Paolo Ugolini che impegnava la giunta ad attivarsi affinché il pronto soccorso del presidio ospedaliero levantese resti aperto e operativo tutto l’anno, giorno e notte, e a verificare, con Asl5 e con tutti i soggetti del territorio, le azioni per potenziare il presidio ospedaliero. Secondo l’assessore alla sanità Angelo Gratarola, sulla base di una indagine il numero di accessi notturni al San Nicolò sarebbe molto basso e dunque non tale da giustificare una apertura h24. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Levanto, Luca Del Bello: "La comunicazione da parte della direzione dell’Asl5, della copertura dei turni al pronto intervento al San Nicolò ad di aprile è l’unico segnale che il servizio prosegue senza novità. La decisione della Regione però mi ha ricordato la situazione analoga verificatasi lo scorso anno, quando, sempre in base alle statistiche sull’utilizzo del pronto intervento, si era ipotizzata la chiusura notturna nei mesi invernali e che grazie all’azione delle istituzioni e la mobilitazione dei cittadini, non solo il Pronto intervento non è stato ridimensionato, ma all’interno del San Nicolò i servizi sono stati implementati". Per il sindaco "sono stati riconosciuti i motivi per cui il presidio di Levanto deve rimanere in funzione. Continueremo a tenere sotto controllo la situazione, pronti ad intervenire in caso si prefigurassero cambiamenti che al momento non sembrano programmati".