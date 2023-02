"Pronti a continuare a lottare per difenderci"

Un grande cerchio blu e giallo. La comunità ucraina spezzina, composta sia da chi è qui da tanti anni sia da chi è arrivato solo da pochi mesi in fuga dal conflitto, si è ritrovata ieri in Piazza Europa davanti al comune ad un anno esatto dall’ingresso dei carri armati russi in Ucraina. Bandiere, canti, lumini e striscioni, ma soprattutto la volontà di lanciare un messaggio di resistenza. Lo stesso messaggio lanciato esattamente un anno fa pochi giorni dopo lo scoppio delle ostilità, con una serie di iniziative in piazza Europa come quella organizzata ieri sera.

"Tutti vogliamo la pace – dicono i manifestanti, che sono in gran parte donne – ma questo non può significare la resa all’invasore. Non ci inginocchieremo mai davanti a Putin". C’è riconoscenza nei confronti dello Stato italiano e verso gli spezzini, che vengono definiti "accoglienti e ospitali". Ma il pensiero, in questo anniversario così triste, va soprattutto alla propria patria. "Ci sono stata l’ultima volta – racconta Alina, a Spezia dal 2012 – proprio per le festività natalizie del 2021, un paio di mesi prima dell’inizio del conflitto. Ero da un po’ che non tornavo nel mio paese, ero rimasta veramente molto sorpresa dall’evoluzione delle città, dai cambiamenti positivi, dalla modernizzazione".

Il pensiero che tutto ciò che l’ha colpita favorevolmente solo un anno fa, adesso è cenere e macerie le fa inumidire gli occhi, e la voce si spezza. E più ancora che gli edifici dilaniati dai bombardamenti, delle strade e delle piazze prima popolate di gente e ora deserte e tutte di un colore grigio spettrale, la comunità prega per i mariti, per i fratelli, per i figli rimasti a combattere. "E per quelli che sono caduti - sottolinea Tatiana - in questa guerra che nessuno voleva e che dura già da un anno." Viene intonato un canto malinconico che - spiega Yulia - "serve a celebrare non solo i nostri morti ma tutte le vittime innocenti del conflitto. Ma l’avversione verso Putin, definito ’l’invasore’, è fortissima. L’idea di trattare o di negoziare con lui - sempre ammesso che questa possibilità ci sia veramente - viene giudicata improponibile. Perché il leader del Cremlino è avvertito come un interlocutore poco affidabile, un "bugiardo patentato", e perché la "difesa della nostra terra vale il nostro sacrificio". Continuare a combattere viene avvertito non come una possibilità ma come un dovere. "La nostra non è una guerra, ma un atto di difesa. Per la memoria di chi è caduto in battaglia e per non abbandonare il paese in cui siamo nati nelle mani del nemico, non abbiamo intenzione di cedere di un centimetro"

Vimal Carlo Gabbiani