Promossi due bandi di oltre 100mila euro per Welfare e Sport

Fondazione Carispezia promuove due bandi di erogazione nei settori Welfare e Sport, mettendo a disposizione complessivamente oltre 100mila euro a favore di realtà associative ed enti religiosi della provincia della Spezia e della Lunigiana. I due nuovi bandi – entrambi con scadenza le 13 del 27 ottobre – vanno a sostituire il tradizionale sostegno annuale alle associazioni, solitamente pubblicato a fine anno, e intendono sostenere iniziative e progetti sia in ambito sportivo dilettantistico sia in campo sociale. Le richieste di contributo, fino a un massimo di 3mila euro, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale Rol disponibile sul sito web di Fondazione Carispezia. Verranno organizzati due incontri di presentazione nella sede della Fondazione, in via Chiodo 36: lunedì 25 settembre alle 15.30 per il bando del settore Welfare e mercoledì 27 settembre alle 15.30 per lo Sport. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il link https:it.surveymonkey.comrpresentazionebandi.