Promosse Bolzano e Vico Equense Spezia esclusa

Niente da fare per Spezia. Il consiglio direttivo della commissione nazionale italiana per l’Unesco ha approvato come candidature italiane 2023 per la rete delle ’Città creative’ Bolzano e Vico Equense. Il bando dell’Unesco prevede che gli Stati possano sostenere soltanto due candidature, in due diversi settori creativi tra quelli considerati dall’iniziativa, lanciata nel 2004 per favorire la cooperazione tra quelle città che riconoscono nella creatività un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile a livello economico, sociale, culturale e ambientale. Spezia, come noto, si proponeva per il campo del design e la candidatura, fortemente voluta dall’amministrazione Peracchini, aveva incontrato il sostegno unanime del mondo delle associazioni, delle imprese e del lavoro. Purtroppo i lavori della Commissione hanno privilegiato altre soluzioni. Le Città creative sono oggi 295 in tutto il mondo. In Italia ce ne sono 13 e sono Biella, Carrara, Fabriano e Como per l’artigianato, Alba, Bergamo e Parma per la gastronomia, Bologna e Pesaro per la musica, Roma per il cinema, Torino per il design, Milano per la letteratura e Modena per media arts. Bolzano e Vico Equense invieranno i loro dossier a Parigi insieme alle lettere di sostegno entro il 30 giugno.