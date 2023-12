Programma di intrattenimento a Levanto: balli, tombolate, premi e riciclo creativo

Entra nel vivo il programma di intrattenimento organizzato a Levanto, per conto del Comune, dalla pro loco nella tensostruttura sul lungomare e dalla Compagnia degli Elfi all’interno del villaggio di Babbo Natale in piazza Cavour. Nel Villaggio, alle 16, oggi consegna dei riconoscimenti ai vincitori del ‘Premio Costanza’, il concorso per racconti, poesie e disegni riservato agli studenti dell’Isa 23, domani la consegna dei regali ai bimbi da parte di Babbo Natale e mercoledì 27, il laboratorio di riciclo creativo. Nella tensostruttura, stasera alle 21.30 il ballo su musiche country e discoteca con Dna Staff, domani dalle 23, discoteca con gli animatori di Dj Staff, lunedì 25, dalle 17 alle 19,30 e dalle 21.30 alle 24 la tombolata, martedì 26 dalle 16 alle 19.30 la tombolata e alle 22 discoteca con il dj Mario Caridi, e mercoledì 27 dicembre, alle 21.30, gara di briscola. Infine, nella tensostruttura del circolo Anspi San Gottardo, oggi alle 17, il saggio di danza di Gymnica 2000 Levanto.