Progetto per disabili a Porto Venere: ‘In mare siamo uguali’

‘Per il mare... siamo tutti uguali!’, sperando che il messaggio si diffonda anche... a terra. Il Grand Hotel Portovenere e il Palmaria Restaurant partecipano al progetto dedicato ai disabili, in cui numerose associazioni svolgono attività ludico motorie per favorire l’aumento dell’autostima e dell’autonomia. Il progetto nato da Associazione per il Mare è completamente autofinanziato dall’associazione tramite escursioni associative di promozione del territorio. E così in quell’ambito si è svolto, nei giorni scorsi, un breve corso di cucina in cui, una decina di ragazzi dell’associazione Orsa Minore hanno potuto lavorare a stretto contatto con lo chef Andrea Caffari e il pasticciere Matteo Pistorello. I giovani i entusiasti hanno potuto mettersi alla prova creando, con le proprie mani, gnocchi e una merenda speciale, il tipico tiramisù. I ragazzi, una volta partiti dalla Spezia a bordo dell’imbarcazione Moby Dick dell’Associazione Per il mare hanno attraccato a Porto Venere e sono saliti nell’area meeting dove hanno potuto partecipare a questa attività ludica e ricreativa dedicata al piacere del cibo e dello stare insieme. Infine, Il restaurant manager Alessio Ragadini e parte dello staff hanno risposto alle domande e alle curiosità riguardo il servizio in sala. L’associazione Orsa Minore raggruppa genitori di bambini e ragazzi che presentano, in forme diverse, disturbo dello sviluppo, ritardo mentale, psicosi infantile ed autismo. Queste iniziative, quindi, hanno certamente lo scopo di ottimizzare la qualità della vita dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.

m.magi.