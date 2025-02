Approvato progetto esecutivo per manutenzione edifici comunali e scolastici

La Spezia, 19 febbraio 2025 – La giunta del Comune della Spezia ha approvato questa mattina il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici per il triennio 2025-2027, con interventi anche a carattere d’urgenza. Il piano prevede la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, garantendo maggiore efficienza, rapidità e coordinamento nelle attività di manutenzione.

Con un investimento complessivo di 2.010.000 euro, il Comune potrà stipulare contratti fino a 500.000 euro ciascuno, assicurando interventi tempestivi per la sicurezza e la piena funzionalità degli edifici pubblici, con particolare attenzione alle scuole. Questa scelta strategica permette di superare la frammentazione delle procedure amministrative, ottimizzando le risorse e garantendo una gestione più efficace delle necessità del territorio.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “L’attenzione della nostra amministrazione per gli edifici del territorio è massima. Con questo accordo, garantiamo manutenzioni straordinarie e urgenti su numerosi edifici del territorio, con una particolare attenzione per quelli scolastici, per venire incontro alle richieste di studenti, famiglie e personale scolastico. L'istruzione è un pilastro fondamentale per il futuro della nostra città, ed è nostro dovere assicurare spazi adeguati e moderni per la crescita delle nuove generazioni”.

Grazie a questo provvedimento, l’amministrazione comunale potrà non solo rispondere con maggiore prontezza alle esigenze degli istituti scolastici, ma anche preservare e valorizzare il patrimonio edilizio della città, migliorando la qualità degli spazi pubblici e il decoro urbano.

Gli interventi interesseranno un numero significativo di edifici su cui l’amministrazione ha posto particolare attenzione. Di seguito, in particolare, gli istituti scolastici oggetto dell’accordo:

Strutture comunali a gestione diretta: nidi, 'L'aquilone', 'Il quadrifoglio', 'La coccinella', 'Il faro', 'Ambarabà', 'Fabulandia', sezione primavera 'Bruco Martino' e 'Il Campanellino', scuola infanzia 'Arcobaleno' 'Pratoverde', 'Acchiappasogni', 'La Giostra', 'Peter Pan', 'Il Castello incantato'.

Strutture comunali a gestione privata (Cooperative): Centro infanzia 'Aurora', nidi 'Il Brutto Anatroccolo', 'Balena blu', 'Gianni Rodari'.

Strutture comunali a gestione statale: edifici solastici di piazza Verdi-via Don Minzoni, Pegazzano, via Bologna, Pitelli, San Venerio, via Ticino, Marola, via Napoli, Migliarina, Melara.