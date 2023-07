Progetti sperimentali per l’inclusione di persone sorde e con ipoacusia

Sostegno per le persone sorde e con ipoacusia. La Regione ha pubblicato l’avviso pubblico per selezionare e finanziare progetti sperimentali per l’inclusione, grazie ai 378.051 euro assegnati alla Liguria a seguito del riparto del Fondo nazionale. L’avviso è rivolto a enti del terzo settore, iscritti al Runts e maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, favorendo la partecipazione anche in forma associata delle autonomie locali, Asl o altre istituzioni. I progetti dovranno prevedere specifiche azioni tra cui, ad esempio, la promozione della conoscenza nell’uso della lingua dei segni, l’uso di tecnologie finalizzate all’accesso ai servizi, l’abbattimento delle barriere nella comunicazione con protesi acustiche o impianti cocleari.