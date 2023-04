Progetti e rilancio del territorio Vertice sindaco e parlamentari Tavolo di lavoro sui grandi temi

Un confronto sul rilancio dei progetti legati al futuro dell’Arsenal, della base navale di Spezia, per arrivare al riassetto dell’area Enel, allo sviluppo del porto e del polo industriale della difesa. Sono questi i temi affrontati nell’incontro svoltosi a Palazzo Civico, tra il sindaco Pierluigi Peracchini, i Parlamentari spezzini e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali confederali. Una riunione promossa su iniziativa del primo cittadino, a seguito di una lettera inviata dalle organizzazioni sindacali agli stessi parlamentari. Nel testo si sollecitava un approfondimento ed un confronto su una serie di temi strategici che riguardano lo sviluppo economico e occupazionale della città.

Le parti hanno concordato di istituire un tavolo di coordinamento e confronto permanente,per un’interlocuzione costante e supportare i vari progetti che possano andare nella direzione di garantire sviluppo e maggior occupazione del territorio. Una richiesta condivisa dai parlamentari spezzini che hanno ribadito la massima disponibilità ad essere parte attiva in questo processo condiviso. "Abbiamo posto le basi per lavorare assieme alla ricerca di percorsi condivisi sui temi più importanti che riguardano il prossimo futuro della nostra città – ha detto il sindaco Peracchini – argomenti che riguardano l’Arsenale, la base navale, l’area Enel, il porto o lo sviluppo occupazionale. Insieme ai parlamentari spezzini e i sindacati, ci siamo dati delle scadenze su ogni singolo tema. Dobbiamo pensare a un piano di lavoro distinto per ogni punto trattato, sviluppando un impegno congiunto per ognuno di essi. Il Comune garantirà il proprio ruolo di riferimento nel proseguimento del confronto sinergico su ognuna delle questioni oggi affrontate"

"Bene il tavolo istituzionale sul futuro della città che vede riuniti i parlamentari spezzini, il Comune e i sindacati. Adesso avanti con proposte concrete, incalzando, laddove necessario, Regione e Governo, e tempi certi" Così Luca Comiti di Cgil, Antonio Carro di Cisl e Marco Furletti di Uil che aggiungono – "Sono tutti temi strategici, che riguardano il futuro dei nostri giovani e del territorio e che vanno affrontati con un lavoro di squadra in cui ogni attore in campo deve dare il suo contributo, rispettando le scadenze temporali ed i piani di lavoro che ci siamo dati. C’è bisogno di uno scatto in avanti e non bisogna perdere tempo"