Proclamato uno sciopero di tutti i dipendenti Lsct "Situazione allo sbando"

La Cub trasporti Liguria conferma lo sciopero di 24 ore, per tutti i turni di lavoro, aperto a tutti i dipendenti in Lsct nella giornata dell’8 giugno. "La confusione regna sovrana all’interno del porto – affermano dalla Confederazione unitaria di base – In questi giorni continuano a susseguirsi volantini di ogni genere, dove chi dovrebbe fare gli interessi dei lavoratori è impegnato incessantemente in altri tipi d’interesse. Negli ultimi anni sono stati firmati contratti ed accordi che con il tempo hanno generato una situazione surreale di totale sbando. L’unica cosa vera e concreta rimane lo sciopero e la mobilitazione contro il peggioramento delle condizioni normative, economiche e di vita dei lavoratori"