Privati cercano personale a tempo determinato

Offerte dal Centro per l’impiego della Liguria. Per info e candidature su https:formazionelavoro.regione.

liguria.it

1 AIUTO OPERAIO Addetto rimessaggio nautico nella zona di Ameglia. Lavoro a tempo determinato (full time) di 3 mesi. Età 20-60 anni. Offerta 46356.

1 IMPIEGATO Mobilificio cerca 1 impiegata contabile amministrativo. Dovrà svolgere mansioni di segreteria in genere. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Part-time fra le 8 e 16 ore settimanali da stabilire. Zona La Spezia. Offerta 46331.

1 TIROCINANTE CAMERIERE Ristorante cerca 1 tirocinante cameriere con conoscenza inglese. La risorsa sarà formata per predisposizione sala da pranzo, conoscenza vini e piatti in men, come rapportarsi con la clientela e riordino Orario: 10-15 da alternare con 18-22. Zona La Spezia. Offerta 46313.