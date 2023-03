Primo lotto della Cittadella C’è il bando

Il primo bando è stato lanciato pochi giorni fa, il secondo sarà pubblicato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Prende corpo a Follo l’iter per l’affidamento in concessione delle strutture calcistiche della cittadella dello sport di Follo. Un procedimento che interessa da vicino lo Spezia Calcio, attualmente titolare della concessione (in scadenza) per l’utilizzo dello stadio, del campo sussidiario a 11 e delle strutture ad esse collegate: la società di via Melara non ha mai fatto mistero di voler puntare non solo alla gestione dell’area, ma anche all’ampliamento della stessa, cosa prevista peraltro dal bando lanciato dal Comune, che prevede la possibilità di costruire un nuovo campo di calcio a 11 nell’area attualmente occupata dall’ex maneggio comunale. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle 12 del prossimo 30 marzo, mentre l’importo a base di gara, ovvero il canone annuo soggetto ad offerta in aumento, è pari a 48mila euro oltre Iva: l’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo determinata dalla commissione di aggiudicazione. Il valore complessivo stimato dell’affidamento è di 864.000 euro più iva, considerata la durata base ed il successivo rinnovo: il bando fissa la durata iniziale dell’affidamento in nove anni, alla scadenza l’affidamento potrà essere rinnovato per una sola volta, per altri nove anni. Per le prossime settimane è attesa anche la pubblicazione del secondo bando, che comprende invece i tre campi da calcio a 5 e da calcio a 7, oltre agli spogliatoi e al locale adibito a circolo ricreativo.