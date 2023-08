Primo lotto del Miglio blu Riaffidati i lavori al palo

Sarà un’impresa di Camaiore, la Ceragioli Costruzioni, a terminare il primo lotto dei lavori del Miglio Blu, il progetto con cui Palazzo civico mira a identificare visivamente l’area produttiva nella quale sono concentrate le maggiori eccellenze mondiali della nautica. Nei giorni scorsi, la conclusione della procedura negoziata che ha visto la partecipazione di otto aziende e che ha visto premiata l’impresa lucchese, capace di offrire un ribasso percentuale del 19,476% rispetto alla base di gara di 715.253,13 euro fissata dal Comune quale spesa per il completamento del primo lotto, vale a dire la realizzazione della pista ciclabile lato mare e la sistemazione di una porzione di sede stradale in viale San Bartolomeo.

I lavori sono stati aggiudicati per 455.592,69 euro, con la somma che, comprensiva di oneri di sicurezza per 20.485,12, si attesta a complessivamente a 476.077,81 euro più Iva. Si tratta di una svolta nel completamento delle opere, ferme al palo da ormai venti mesi. La prima fase, ovvero la realizzazione di un parcheggio adiacente a via Pagliari, era stata portata a termine nonostante alcuni ritardi, mentre la seconda, che prevedeva tra le altre cose la realizzazione della pista ciclabile blu, cuore del progetto, è rimasta per ora solo sulle carte progettuali e sui depliant promozionali. Uno stop causato dalla decisione di Palazzo civico di risolvere il contratto d’appalto nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato i lavori del primo lotto, e dalla conseguente causa giudiziaria (ancora pendente) promossa dall’azienda capofila nei confronti del Comune. Una situazione di stallo che il Comune cerca ora di superare, dopo che gli uffici comunali nei mesi scorsi avevano tentato invano di scorrere la graduatoria della prima gara d’appalto per individuare chi potesse subentrare nella realizzazione dei lavori. Un appalto, quello del primo lotto del Miglio Blu, che in questi anni è lievitato anche sotto il profilo economico, con il quadro dei lavori arrivato complessivamente a 1.527.537,51 euro. Un aumento causato anche da alcuni errori nella realizzazione delle opere, con l’esecuzione non idonea della pavimentazione del marciapiede lato monte di viale San Bartolomeo, nel tratto compreso tra via Pitelli e il distributore di carburante, che ha portato il Comune ad affidare a un’altra impresa la demolizione e la ricostruzione per una spesa di 200mila euro e spiccioli.