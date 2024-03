Primo caso di Peste suina. Un laboratorio mobile per le analisi sui cinghiali

SESTA GODANO

Un anno di controlli, analisi, e rispetto delle misure di biosicurezza imposte nelle aree soggette alle restrizioni di tipo II. Questo è l’orizzonte temporale dei tre Comuni da qualche giorno in ’zona rossa’ dopo che gli esami dell’Istututo Zooprofilattico sperimentale hanno accertato la presenza del virus della Peste suina africana in una carcassa di un cinghiale trovata a Varese Ligure, a poca distanza dal confine del Parmense. Una situazione che nei tre comuni di Varese Ligure, Maissana e Sesta Godano significa il rispetto di tutta una serie di prescrizioni per l’utilizzo delle aree boscate: dalla caccia, autorizzata solo al fine del depopolamento dei cinghiali (vietato il consumo delle carni, gli animali dopo le analisi dovranno essere portati all’inceneritore), alle attività legate alla filiera del legno, che dovranno essere autorizzate dai Comuni, fino alle normali escursioni (a piedi o in mountain bike) che dovranno rispettare alcune regole. Tra i primi ad attivarsi, il Comune di Sesta Godano, che punta ad avviare in breve tempo l’iter finalizzato a uscire dalla zona di restrizione. "Servirà almeno un anno di verifiche e analisi sui cinghiali: qualora non si verifichino altri casi di positività, potremmo uscire dalla zona di restrizione – afferma Marco Traversone, sindaco di Sesta Godano –. Per questo, puntiamo sull’azione di depopolamento del cinghiale: grazie all’aiuto dei cacciatori potremo dare all’Asl la possibilità di fare analisi sui capi". Proprio per facilitare le verifiche, il Comune metterà a disposizione due strutture prefabbricate comprensive di cella frigorifera – saranno installate sulla sp566, nella zona adiacente la pesa pubblica – nelle quali Asl potrà svolgere i campionamenti. "Mettere a norma le casette dei cacciatori avrebbe comportato un esborso enorme di denari – dice Traversone –. L’area sarà messa a disposizione di tutte le squadre di caccia che, previa autorizzazione dell’Ambito territoriale di caccia, faranno depopolamento". Certo non sarà un anno facile. "Sicuramente potrebbe verificarsi una piccola ripercussione sul turismo, ma mi auguro di no – dice il sindaco –. Puntiamo su una corretta comunicazione, anche per far capire alle persone che non c’è pericolo. Si tratta solo di osservare piccoli accorgimenti, come sterilizzare le scarpe al termine di un’escursione: molti lo facevano già durante la pandemia covid. Attaccheremo cartelli per ricordare le norme e le attenzioni da tenere, e faremo un incontro con i boscaioli per metterli al corrente delle prescrizioni da adottare". Intanto, per incentivare le battute di caccia finalizzate al depopolamento dei cinghiali, potrebbe essere introdotto un rimborso spese a favore dei cacciatori: una modalità già autorizzata dal Commissario straordinario alla Peste suina africana in altre aree d’Italia interessate dallo stesso problema.

Matteo Marcello