Primarie Pd, arriva Bonaccini

Entra nel vivo della sua fase finale la campagna delle primarie per l’elezione del nuovo segretario nazionale del Partito democratico, consultazioni aperte a tutti i cittadini che si terranno domenica prossima, 26 febbraio nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20. La vera sfida è tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, e proprio il presidente regionale dell’Emilia Romagna, candidato alla segreteria che a livello nazionale ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi tra gli iscritti dem che hanno votato in tutta Italia nelle scorse settimane, stasera sarà alla Spezia. L’appuntamento con il presidente regionale dell’Emilia Romagna, organizzato dal ‘comitato per Bonaccini della Spezia’ è alle 21 al Sunspace di via Sapri 68.