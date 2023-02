"Prima di Natale qualche intoppo Ora si sta tornando alla normalità"

Fino allo scorso Natale una situazione complicata. "Drammatica", secondo le agenzie di viaggio. Poi il quadro è significativamente migliorato, grazie alle misure adottate da ministero e Questura, che hanno consentito di sbloccare l’impasse e smaltire le pratiche arretrate. I ritardi che hanno caratterizzato, in generale, i tempi di rilascio o rinnovo dei passaporti hanno determinato ripercussioni anche sulle agenzie di viaggio: pacchetti annullati o rimasti fino all’ultimo nell’incertezza, prospettive di ripartenza fortemente condizionate, proteste da parte dei viaggiatori.

"Per fortuna negli ultimi due mesi la situazione è cambiata – conferma Maurizio Bonechi, referente di Confcommercio, alla Spezia, per gli operatori delle agenzie di viaggio –. Diciamo che c’è stato un vero e proprio cambio di passo rispetto a quello che stava succedendo prima della fine dell’anno: prenotazioni online con tempi di attesa lunghissimi, estrema difficoltà anche solo per mettersi in contatto con l’Ufficio passaporti. Alla Spezia non sono stati raggiunti i livelli di ritardo di altre città italiane dove, ci hanno raccontato molti nostri colleghi, i tempi erano anche di sei-otto mesi, ma alcune difficoltà ci sono state anche da noi". "Poi la situazione è notevolmente migliorata – sottolinea Bonechi –, probabilmente è stato rinforzato il personale addetto, parte del quale era rimasto in smart working a causa del Covid. Sta di fatto che il quadro si sta avviando alla normalità". Ma quale è la situazione, oggi, per le mete estere più gettonate dagli spezzini per le loro vacanze? "Diciamo che sono ripartite un po’ tutte le destinazioni, a cominciare da Zanzibar, Maldive e Kenia. Per il medio raggio tirano anche la Canarie, sta mancando invece un po’ l’Europa, probabilmente, in queste settimane, anche a causa del freddo. Il problema semmai sono i voli, pochi e dai costi elevati. Diciamo che la copertura attualmente è ridotta del 40 per cento, con oneri economici importanti sul lungo raggio. Il Giappone aveva tanta offerta commerciale anche sotto i mille euro, oggi si arriva anche a duemila. A me è capitato, per esempio, il caso di un gruppo che aveva prenotato un viaggio in Vietnam, le prenotazioni sono andate tutte a buon fine, ma quando si è trattato di acquistare alcuni biglietti in più per nuove adesioni abbiamo scoperto che i settecento euro del volo erano raddoppiati".

E il Covid? "Anche qui la situazione va normalizzandosi, anche se non mancano tempi lunghi per l’ingresso in alcuni paesi come il Kenia, il Giappone, gli Stati uniti. In questi casi le registrazioni elettroniche sono ancora sono piuttosto lente".

Franco Antola