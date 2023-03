’Pride’, il valore delle differenze Un mese di eventi. Poi la sfilata Raot punta al record di presenze

Il 17 giugno, intanto, segniamolo sul calendario. Quel giorno è fissata la sfilata della seconda edizione del ‘La Spezia Pride’. Cinquemila persone lo scorso anno? Questa volta se ne attendono di più. "Siamo rappresentanza di un mondo poliedrico, di una comunità ampia che valorizza le differenze e crede nella molteplicità e nel valore dell’unicità e dell’autodeterminazione, non siamo solo minoranze da includere in senso strumentale e da sfruttare per campagne social o di rainbowpinkgreen... washing". L’invito di Raot – Rete anti omofobia e transfobia – che promuove l’iniziativa, attraverso la voce della presidente Valentina Bianchini, è chiaro. Da quasi 10 anni Raot opera alla Spezia per il riconoscimento dei diritti della comunità Lgbtqia+. "E proprio per il bisogno di fare ed essere rete e comunità – prosegue – verremo anche quest’anno affiancati da enti e associazioni locali impegnate tutto l’anno nella lotta per i diritti: Arci, Cgil, Non Una Di Meno e Uds – Unione degli Studenti –, unite con un solo obiettivo: la lotta intersezionale". I diritti sono come un giardino: ha bisogno di tutti noi per crescere, e ha bisogno del nostro impegno e della nostra continua attenzione perché non diventi un luogo inospitale. Questo pensano i promotori,...