Prezzi troppo bassi e recensioni stellari La fregatura è vicina

Abbiamo chiesto a Vincenzo Donvito, presidente nazionale Aduc, quali sono le truffe nelle quali si può inciampare, per identificarle ed evitarle possibilmente in tempo.

"Il re dei trabocchetti è il prezzo basso, con il web farlocco che mostra esperienza e frequentazione e commenti positivi. Mai sottovalutare, soprattutto se ci sembra che l’offerta cerchi noi piuttosto che siamo noi a cercare l’oferta. Partendo dal presupposto che nessuno regala niente, le fregature sono di due tipi: la poca e non chiara informazione anche di grandi operatori o compagnie di trasporto è la prima – precisa Donvito –. Per questo occorre essere pignoli e leggersi le clausole del servizio che si acquista e, di fronte al dubbio, non glissare magari perché attratti dalla super-offerta che scade, o formule similari, le alternative si trovano sempre. In secondo luogo quando si ha a che fare con un web non conosciuto, prima di tutto occorre verificare dove ha sede legale l’operatore. Se non si conosce, evitare quelli al di fuori dell’Unione Europea perché, in vaso di brutte sorprese, rivalersi è quasi impossibile". Attenzione anche alle e-mail che riportano i nomi di grandi compagnie internazionali nel settore dell’ospitalità, di voli o trasporti che chiedono di cliccare su specifici link, fornire informazioni personali o, ancora, compilare sondaggi, con la promessa di bonus e riduzioni. In questi casi è sempre meglio controllare se sono attive promozioni direttamente dal sito ufficiale o chiamare il servizio clienti.

A.A.