Prevenzione delle truffe. La polizia locale incontra gli anziani

Continua nel territorio cittadino la campagna di informazione e prevenzione organizzata dalla polizia locale per il contrasto delle truffe agli anziani, presi di mira negli ultimi tempi da finti rappresentanti delle forze dell’ordine e avvocati. Questo il tipico modus operandi: il truffatore contatta telefonicamente la vittima per comunicare finti incidenti stradali in cui sono rimasti coinvolti figli o nipoti. Solo pagando possono evitare guai peggiori, pertanto viene chiesto ai malcapitati di mettere insieme denaro contante e preziosi, tutto quello che hanno a disposizione, per evitare che il parente finisca in carcere. Quindi un complice si presenta a casa delle vittime per ritirare denaro e preziosi. Per fortuna alcuni di questi tentativi sono stati scoperti prorpio grazie agli stessi anziani, che hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Non solo, si sono prestati a smascherare i truffatori che in un caso sono stati arrestati e in un altro denunciati.

In questi giorni si sono svolti, in vari luoghi d’aggregazione della città, nuovi incontri con la popolazione tenuti dagli operatori del comando di viale Amendola e ai quali ha partecipato anche l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri (nella foto).

Il giro nei quartieri ha fatto tappa a Valdellora, a Fabiano Basso, alla Chiappa, a Pitelli, alla Scorza, alla Lizza, al Termo e nel Quartiere Umbertino. Altri e numerosi incontri sono previsti nelle prossime settimane: il primo sarà domani pomeriggio, lunedì 26 febbraio, alle ore 15 nell’oratorio parrocchiale di Rebocco.