Prevenire il tumore al colon Asl e Croce rossa insieme per lo screening gratuito

Asl5 partecipa, con la collaborazione della Croce rossa della Spezia, a due giornate per informare la cittadinanza sulla possibilità di sottoporsi allo screening gratuito per il tumore del colon retto. L’appuntamento è domani dalle 15.30 alle 18.30 a Sarzana in piazza Matteotti e domenica 7 maggio dalle 9.30 alle 12.30 alla Spezia in Piazza Beverini. Saranno installate due postazioni con un percorso didattico, guidato dai medici della chirurgia generale, per spiegare alla cittadinanza quanto la prevenzione su questa tipologia di neoplasia – secondo big killer in Europa – sia particolarmente importante poiché la diagnosi precoce e l’accesso tempestivo alla cura riducono di un terzo la mortalità.