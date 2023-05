Presidio pro Palestina in via Picco

Stamani alle 10, a Genova e La Spezia, le associazioni di appartenenza e solidarietà con il popolo palestinese e realtà politiche e sociali a esse vicine, in primis Rifondazione comunista, terranno azioni di protesta nei confronti di Iren, società partecipata anche dai Comuni di Genova e Spezia, per chiedere la rescissione dell’accordo stipulato con la società israeliana Mekorot, finita nel mirino di Amnesty International, Human Rights Watch, Al Haq, Who Profits e altre. Secondo queste organizzazioni, l’azienda avrebbe garantito il controllo israeliano delle risorse idriche per costringere il popolo palestinese a lasciare le proprie terre. La protesta sarà portata sotto le sedi locali di Iren (via SS. Giacomo e Filippo, a Genova e via Picco, a Spezia) e rimarcherà il fatto che la stessa Iren possiede un codice etico che vieta accordi come quello attualmente in essere.