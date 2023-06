Presidio Ambientalisti annullato a Palmaria, Legambiente chiede un segno di discontinuità

Gli ambientalisti stavano organizzando un presidio davanti al Comune nel giorno di apertura delle buste. Devono rimandare il proposito; intato si lanciando in affondi polemici. "E indecoroso - dice Stefano Sarti - che la cittadinanza, per la quale la Palmaria è spazio di vita, “proprietà morale”, debba assistere da spettatrice al balletto intorno agli edifici oggetto d’asta, che in blocco vengono tutti venduti per finalità turistiche, senza che alcuno venga mantenuto di proprietà pubblica ad esempio per i servizi del Parco. Ciò Mentre l’Ostello (Cea) rimane chiuso e il Parco è stato di fatto svuotato di competenze e funzioni, del tutto assimilato al Comune ed alle sue politiche di privatizzazioni, incuranti dei valori naturali, ecologici e naturali delle Isole del Golfo".

Alla nuova amministrazione Legambiente chiede un segno di discontinuità: "Congeli il procedimento d’asta e convochi finalmente l’ampio fronte che si oppone al Masterplan dell’isola Palmaria per discutere di come gestire il prezioso bene secondo gli interessi dalla comunità".

Rassegnata ma pungente Posidonia: rispetto alla prossima asta al ribasso. "Non possiamo dirci soddisfatti di quanto sta accadendo, prima di tutto perché nulla cambia, le intenzioni dell’amministrazione rimangono quelle di vendere i beni sull’isola e non c’è nessun ripensamento rispetto alla realizzazione del Masterplan" rivela Posidonia attraverso Gabriella Reboa. "Nessun ripensamento sul

destino dei beni che erano nella disponibilità dei cittadini, nessun ripensamento sulla possibilità di mantenere ad uso pubblico questi beni. Aste deserte e successivi ribassi non porteranno ad una revisione dell’Accordo di programma con il quale il Comune di Porto Venere si è impegnato a realizzare a proprie spese i previsti interventi di manutenzione anche straordinaria agli immobili che rimangono in uso alla Marina Militare (tradotto: i due stabilimenti balneari) per un impegno di spesa massimo di 2.600.000 euro". Ergo: "Perde il nostro territorio, la nostra isola, per la pervicacia dell’amministrazione nel voler proseguire sulla strada della cosiddetta valorizzazione, non vedendo altro valore oltre al denaro, e perdono i cittadini, impoveriti non solo perché privati dei loro beni ma forse proprio letteralmente impoveriti".