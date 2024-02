Presi in flagrante a truffare anziano. Si fingono maresciallo e avvocato. Lui chiama la polizia e li fa arrestare

Si sono presentati rispettivamente per un ’maresciallo’ ed un ’avvocato’, hanno telefonato dicendo che il figlio era stato fermato dalle forze dell’ordine per aver causato un grave incidente stradale con feriti e che, per evitare più gravi conseguenze giudiziarie, avrebbe dovuto consegnare soldi e preziosi ad un incaricato che, di lì a breve, si sarebbe presentato a casa sua per ritirarli. Meno male che l’uomo, un pensionato di 88 anni, non ci è cascato e ha telefonato al 112 per segnalare il tentativo di truffa. La centrale operativa della questura ha subito informato la squadra mobile, i poliziotti si sono precipitati sul posto e mentre un agente saliva nell’appartamento del pensionato per seguire lo sviluppo della tuffa telefonica ancora in atto, gli altri effettuavano un servizio di appostamento, riuscendo ad individuare un’auto sospetta con a bordo due uomini. Parcheggiata la vettura, i due si guardavano attorno per verificare non vi fosse la presenza di forze dell’ordine. Trascorsi una decina di minuti entravano in azione: uno saliva nell’abitazione, suonava alla porta dell’anziano, ritirava il denaro ed i preziosi richiesti e scendeva subito dopo in strada, dove il complice era rimasto in attesa fungendo da palo. I due venivano bloccati mentre si allontanavano ed identificati per Vincenzo Rienzo, 23 anni nativo di Acerra e residente a Pozzuoli e Giuseppe Tulipano, 31 anni nato e residente a Napoli, già gravati da precedenti di polizia. Rienzo, che era salito nell’appartamento, aveva ancora tra le mani il provento della truffa: alcune banconote delle quali gli agenti della squadra mobile diretti dal commissario capo Alessandro Pescara Di Diana (nella foto), avevano annotato i numeri seriali, nonché alcuni preziosi appartenuti alla moglie del pensionato, che venivano restituiti. E’ stato poi accertato che i due erano sprovvisti di patente di guida e avevano percorso centinaia di chilometri a bordo di un’auto noleggiata da un altro pregiudicato campano, partendo appositamente da Napoli. A Rienzo che era stato visto arrivare sul posto alla guida dell’auto, è stata anche contestata la sanzione amministrativa per guida senza patente.

I due sono stati arrestati per truffa aggravata e ieri mattina sono comparsi in tribunale per la direttissima. Il giudice Luisa Carta ha convalidato l’arresto e su richiesta dei termini a difesa, ha disposto per entrambi il divieto di dimora in provincia della Spezia. Il pubblico ministero Alessandro Casseri aveva chiesto l’obbligo di dimora a Napoli.

Massimo Benedetti