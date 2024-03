Presente e futuro, quali prospettive. Le speranze di chi è arrivato in Italia

Quanti problemi e preoccupazioni: personali, locali, internazionali. Quali dominano e quali ricette per risolverli? Cosa ne pensano gli studenti del Cpia? Secondo Issouf, 25enne burkinabè, il problema prevalente "per chi è arrivato dal mare" è ottenere un documento per potersi costruire una vita qui e - come sottolinea Shahadat, 37enne bengalese - aiutare i familiari rimasti a casa. Yuliia, una mamma ucraina fuggita dalla guerra, si preoccupa per la famiglia e per il futuro di suo figlio. "Come possiamo far finta di niente? - si scalda Alba, colombiana - Non ne sentiamo ancora il rumore, ma è alle porte". "Da noi le cose vanno ancora peggio replica Idrissa, 27enne burkinabè – i jihadisti ci fanno vivere tra attentati e conta delle vittime". Mame Diarra, 30enne senegalese, laurea in Geografia, non usa mezze parole: "Amo il mio Paese, ma purtroppo chi governa non pensa al popolo. Spero che tutta l’Africa possa svilupparsi e permettere a tutti di vivere sulla propria terra senza costringere tragici viaggi illegali." "Non ho ancora vent’anni – aggiunge Madjidou, burkinabè – ma ho già visto cose terribili. Di cosa ho paura? Di niente. Ora devo integrarmi in Italia e poter aiutare la mia famiglia". E poi c’è bisogno di informazione, di educazione interculturale, la possibilità di affermarsi nello sport, in particolare nel calcio, la formazione professionale. "Molti vogliono imparare un mestiere ma non hanno l’opportunità di formarsi" evidenzia Mohammed, 17enne guineano.

"La mia priorità – dice Haruna, 23enne gambiano – è l’italiano, prima ancora del lavoro. La scuola è l’investimento migliore", in linea con quanto afferma anche Mamadou, 25enne senegalese, prossimo all’esame di terza media. E le difficoltà economiche? "È dal 2020 che al Centro per l’Impiego mi dicono che non c’è niente per me – si lamenta Zakia, 30enne marocchina – ora lavora solo mio marito e uno stipendio non basta con due bambini. Difficile avere una vita dignitosa", come conferma Sanae, 30enne mamma marocchina: "Non è possibile accantonare nemmeno un centesimo. Ora stiamo bene, ma in futuro? Dobbiamo pensarci ora". E così Ouissal, marocchina 18enne, che spera in un lavoro mentre completa gli studi, sognando una laurea in ingegneria. Ci sono poi i lunghi tempi di attesa nella sanità: "Per un esame urgente c’è da aspettare settimane o mesi" dice Carole, 25enne camerunense. E prosegue Oleksandr, 49enne ucraino: "A Bologna un anno fa, mi hanno visitato, mi hanno messo in lista d’attesa per un intervento al ginocchio e sto aspettando da allora: è davvero troppo…"