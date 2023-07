Presentazione dello Sportello Antiviolenza a Solaro, "Quali aiuti per le donne sole?"

Continuano gli incontri organizzati dallo Sportello di ascolto antiviolenza del Comune di Lerici in varie parti del territorio per presentare lo sportello e la sua attività. Il 3 agosto alle 19 al Circolo Arci di Solaro, gli psicologi Paola Dadà e Andrea Iachia, professionisti volontari dello sportello, affronteranno il tema “Quali aiuti per le donne sole?”, analizzando la solitudine ed i bisogni delle donne prima e durante la loro richiesta di aiuto. L’incontro vuole fornire risposte a tante domande che impediscono la denuncia e alle incertezze di chi non ha il coraggio di denunciare. All’evento partecipa l’associazione Arca Lerici Aps con le sue volontarie. Lo sportello è in via Gerini 18, aperto il lunedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12 mail [email protected] ed telefono 334 2333309.