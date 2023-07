Presentazione del Libro "Nero come la Neve", Una Storia d'Amore e Mistero Ambientata a La Spezia

Alla libreria Liberi Tutti, oggi alle 18.30, è in programma la presentazione del libro ‘Nero come la neve’ di Marco Della Croce. Ambientato alla Spezia, il romanzo parte dal 18 dicembre 1938: è appena iniziata la settimana di Natale, quando in un vicolo del centro viene ritrovato il cadavere di Fiorella Monachesi, una giovane maestra elementare marchigiana assassinata con un colpo di pistola al cuore. A indagare sono Dario De Santis, un commissario romano segnato da una spaventosa tragedia familiare, e il suo fedele collaboratore, il brigadiere Lucio Tonelli, spezzino purosangue e sbirro abile e leale. Non ci vuole molto, ai due, per scoprire che la vittima è da poco uscita da una travolgente storia d’amore con un ricco, quanto misterioso, fidanzato.