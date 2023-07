Prepalio di San Terenzo Gli Squali dominano nella gara maschile Cadimare negli juniores

Nel segno del Fezzano anche la prepalio di San Terenzo. Gli Squali dominano la gara maschile e solo una squalifica dell’armo femminile toglie ai verdi la seconda doppietta consecutiva, con la gara donne vinta alla fine da Spezia Centro. Tra gli Juniores il Cadimare conquista il successo a mani basse.

A quattro settimane dal Palio, la gara davanti al castello di San Terenzo ha visto ormai delinearsi i valori in campo. Tra i Senior, il Fezzano si dimostra l’equipaggio più in forma del momento, conquistando la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro garei. L’armo composto da Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Luca Castellani e Francesco Landi, timonato da Alice Marcantoni, ha vinto col tempo di 11’13’15, assestando distacchi importanti ai contendenti. Venere Azzurra è seconda con 11’17’’13, mentre il Canaletto ha chiuso terzo con 11’20’’10. Quarto il Marola, seguito da Fossamastra, Porto Venere, Cadimare, La Spezia Centro, Muggiano, Lerici, San Terenzo e Le Grazie. Il Canaletto mantiene comunque la testa della graduatoria del Trofeo Palio del Golfo con 114, ma vede assottigliarsi il vantaggio dal Fezzano, secondo con 111 punti; terza la Venere Azzurra con 103.

Nel femminile, sfuma per squalifica la sesta vittoria stagionale per Fezzano. Agrifogli e compagne avevano come al solito dominato la gara, vincendo col tempo record di 5’41’’28, ma sono state squalificate dopo le verifiche dei giudici per non conformità del ‘peso correttore’ del timoniere. La vittoria è stata assegnata a La Spezia Centro, che coglie il primo successo stagionale. Annalisa Tedesco, Federica Marano, Annalisa Mencacci e Anna Greco, timonate da Gioele Ante, vincono col tempo di 5’51’62, secondo posto al Fossamastra, che chiude in 5’59’’63. Terzo il Lerici con 5’59’’63, seguito da Le Grazie, Porto Venere, Muggiano e San Terenzo. Nella classifica Trofeo Palio del Golfo, il Fossamastra approfitta della squalifica del Fezzano e si prende la vetta con 110 punti, seguita da Lerici con 102 e Fezzano 101.

Negli Juniores, il Cadimare dopo la vittoria sfumata nelle acque di casa a causa della squalifica, torna prepotentemente alla vittoria, quarto successo stagionale: Federico Pecunia, Lorenzo Sommella, Marco Peghini e Filippo Salvetti, timonati da Elia Lucilli, vincono in 5’34’’92, scavano ancora una volta un solco col resto degli equipaggi. La Spezia Centro è secondo con 5’38’’67, terzo Le Grazie con 5’39’’56. Ai piedi del podio il San Terenzo, seguito da Porto Venere, Fezzano (all’esordio stagionale), Muggiano, Canaletto e Fossamastra. Nella classifica del Trofeo Palio del Golfo, La Spezia centro consolida la prima posizione con 112 punti, seguito dalle Grazie con 104 e San Terenzo con 99.

Matteo Marcello