"Preoccupazione sindacale per possibili ripercussioni sui lavoratori dopo le beghe dirigenziali a La Spezia"

La notizia pubblicata ieri da La Nazione ha ovviamente messo in guardia anche i sindacati di categoria. La preoccupazione maggiore è quella per cui un possibile ’terremoto’ societario potrebbe ripercuotersi sui lavoratori. "Siamo venuti a conoscenza della vicenda solo tramite il giornale – afferma Mario Bonafiglia, segretario Fit Cisl –. Le beghe dirigenziali non sono di nostra competenza, ma quello che ci preoccupa è se questi accadimenti possano ricadere sui lavoratori e sulla gestione aziendale. Valuteremo attentamente la situazione". Anche Stefano Viani, segretario Faisa Cisal, spiega che "la vicenda ci lascia perplessi, nei prossimi giorni chiederemo chiarimenti per fare luce sulla questione, anche per rispetto dei lavoratori". Più caute Cgil e Uil, che attendono di vedere le carte prima di esprimersi sul tema.

mat.mar.