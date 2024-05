Prendono il via oggi gli incontri con gli scrittori nel ’Maggio dei libri’

Un vero e proprio... ‘Maggio dei libri’ nello spazio ‘Un mondo a parte’, in via Carducci 43. Si inizia oggi, con la presentazione alle 18 (come in ogni tappa) del libro di Elisabetta Amoroso ‘Tutta colpa del fato - Odissea nello strazio’ (GD Edizioni), ispirato alla mitologia e all’epoca con un tocco di ironia; interverranno l’autrice e Cinzia Forma, con letture di Chiara Giordano, Lorenza Mirra, Maurizio Ricevuto e Roberto Maggi. Domani toccherà al volume di Marco Ferrari ‘Alla rivoluzione sulla Due Cavalli – Ritorno a Lisbona 50 anni dopo’ (Edizioni Laterza), che contiene la prima edizione del libro – da cui fu tratto l’omonimo film vincitore del Pardo d’Oro al Festival di Locarno – e il sequel, mezzo secolo dopo con gli stessi protagonisti, oltre ad una post-fazione in cui si rammenta come quella rivoluzione sia stata segnata dalla musica. Sabato, poi, sarà la volta de ‘Il trentunesimo giorno’ (Mondadori) del milanese Dario Tonani, uno dei più importanti scrittori italiani di fantascienza: ha pubblicato, in Italia e all’estero, una decina di romanzi e oltre 120 racconti.

La settimana si chiude domenica, con il testo del toscano Fernando Vignali ‘L’ultima curva (due vite un destino)’, che narra la storia romanzata di Renzo Paolini e Jarno Saarinen, famosissimi piloti di motociclismo, morti entrambi a Monza nel 1973, a causa di un tragico incidente che coinvolse più corridori. Nella prossima settimana, giovedì 23, verrà presentato il libro ‘Spazi di parole’ (AltroMondo Edizioni), della ravennate Alessandra Maltoni, una laurea in fisica quantistica, numerosi riconoscimenti per le sue liriche, tra i quali un premio ricevuto alla Sorbona di Parigi. Sabato 25 maggio, invece, ‘Tutto quel viola’ (Fratelli Frilli Editori) di Cristiana Astori, prolifica scrittrice torinese ma romana di adozione. Infine, venerdì 31, si chiude con ‘Eterno femminino. Bellezza e seduzione nella terra dei Faraoni’ (Ananke Editore) di Ilaria Monfardini, fiorentina, poliedrica attrice ed egittologa.

