Prendono a botte il cliente, ’kebabbaro’ chiuso per 15 giorni

Chi lo ha visto chiuso, con affisso il cartello che indicava l’esecuzione di un provvedimento dell’autorità, non ha neppure per un momento pensato che il motivo fosse... sanitario. Parliamo del ’kebabbaro’ di via Fiume nei pressi di piazza Garibaldi, un must dei giovani spezzini, e non solo, per la sua qualità dei kebab. L’esercizio commerciale è stato chiuso perché il titolare e il suo dipendente sono accusati di aver aggredito un cliente. E’ accaduto lo scorso 5 agosto, quando la polizia è interveniva a seguito di una segnalazione alla centrale operativa della questura da parte di un cittadino che denunciava una violenta lite nel pubblico esercizio.

Dalle dichiarazioni rilasciate agli agenti di polizia dal cittadino e da altre persone presenti sul posto, emergeva che nella tarda serata, a seguito di una forte lite tra un avventore di origini straniere e il titolare e il dipendente dell’esercizio pubblico, il cliente sarebbe stato aggredito dai due uomini all’interno del locale e trasportato poi al pronto soccorso in ambulanza con una prognosi di 35 giorni. Il titolare del locale e il dipendente, a seguito degli accertamenti effettuati dalla polizia, venivano denunciati per lesioni personali aggravate, in concorso, ai danni dello straniero. Nei giorni successivi la squadra amministrativa della questura notificava il provvedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 100 del Tulps con la chiusura per 15 giorni.

M.B.