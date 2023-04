Prende la madre per il collo e minaccia di gettarla dalla finestra

Ha accusato la madre 70enne di avergli sottratto del denaro, ne sarebbe nata un’accesa discussione e lui l’avrebbe afferrata per il collo, sollevata da terra, cercando di gettarla dalla finestra. Non solo, avrebbe replicato tale gesto anche nei confronti del padre, che ha 77 anni, intervenuto in difesa della moglie. La grave accusa è rivolta a uno spezzino di 47 anni che vive in città, ma non con i genitori. L’episodio in questione è accaduto il 4 dicembre dell’anno scorso, ma non sarebbe stata la prima volta che il figlio si è scagliato contro i genitori. I maltrattamenti sarebbero iniziati a luglio, avrebbe costretto la madre a sottostare al suo volere, controllandola continuamente e impedendole di usare il telefono, sottoponendola per l’accusa a continue vessazioni. Avrebbe anche minacciato di morte lei e il padre con frasi del tipo "Vi ammazzo", "moriamo tutti", "uccido tutti", accusandoli sovente di rubargli il denaro.

La procura ha chiesto di sottoporre il 47enne a perizia psichiatrica, mediante incidente probatorio, per capire se l’indagato fosse in grado di intendere e volere al momento dei fatti e se attualmente lo stesso sia socialmente pericoloso. E’ stato nominato come perito il dottor Giuseppe Bertolini. Il 47enne difeso dall’avvocato di fiducia Gabriele Dallara comparirà stamani davanti al gip Mario De Bellis. I genitori sono rappresentati dall’avvocato di fiducia Davide Bonanni.

M.B.