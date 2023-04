’Premonitions’ di Godani Danza e musica al Civico

Mentre proseguono le lezioni per i 66 ballerini selezionati per il workshop e dopo il successo dell’incontro di martedì sera – con un assaggio di performance – stasera spazio al primo spettacolo frutto della residenza artistica di Jacopo Godani con la Dresden Frankfurt Dance Company al Teatro Civico. Verrà presentato ‘Premonitions of a larger plan’, alle 21: un lavoro dove il coreografo spezzino crea un palco per giovani musicisti solisti di grande talento e danzatori straordinari capaci di co-creare un manifesto per le nuove generazioni: un manifesto che mette in scena e valorizza il talento e il duro lavoro necessari per diventare qualcuno di grande valore nella propria arte. Questo spettacolo (prove aperte dalle 12 alle 13 con possibilità di partecipare inviando una mail a [email protected]) riunisce le discipline artistiche della danza e della musica combinate con video proiezioni: le immagini fanno riferimento a scene della natura essenziale alla vita umana. Nello spettacolo Godani si è espresso su vari piani: coreografia, direzione artistica, stage, luci, costumi e video concept (la realizzazione è poi di Gilles Papain). Sul palco i ballerini Todd Baker, Felix Berning, Kevin Beyer, Roberta Inghilterra, Clay Koonar, Barbora Kubatova, Amanda Lana, Zoe Lenzi Allaria, Allison McGuire, Gjergji Meshaj, Alessandra Miotti, Gaizka Morales Richard e David-Leonidas Thiel. L’evento è promosso da Comune della Spezia, Teatro Civico e Fondazione Carispezia. La seconda tappa in programma sabato, sempre al Civico alla stessa ora, con ‘Antologia – Ritratto di artista’. Per informazioni e biglietti rivolgersi al botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino), dalle 8.30 alle 12, tel. allo 0187 727521, o mail a [email protected]

Marco Magi