Premio Strega Poesia Terzago è tra i finalisti con il libro ’Ciberneti’

di Marco Magi

Francesco Maria Terzago è un poeta e studioso spezzino. Ha vissuto in Cina, dove ha indagato il diffondersi della street art nei chéngzhongcun (villaggi urbani). E adesso è pure tra i 44 selezionati della prima edizione del Premio Strega Poesia. La sua raccolta di poesie ‘Ciberneti’ (pubblicato da Samuele EditorePordenonelegge lo scorso anno) è stata indicata tra le opere che accedono alla selezione della cinquina finalista (annunciata poi il 19 maggio).

A deciderlo il comitato scientifico composto da celebri autori e studiosi, ovvero: Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta. La scelta è avvenuta tra i 135 libri che concorrono alla prima edizione del premio, annunciati il 21 marzo. ‘Ciberneti’ racconta di estrattivismo, automazione, vergogna prometeica e società cyborg. "A me non era mai capitato di vivere un’esperienza di suspense leggendo una poesia – dalla nota di lettura del critico Paolo Giovannetti, professore ordinario all’Università Iulm di letteratura italiana contemporanea –. O per lo meno leggendo testi in versi di lunghezza medio-breve. Dopo avere attraversato non senza sussulti emotivi (al limite del raccapriccio) i primi tre-quattro testi di ‘Ciberneti’, il lettore non può che mettersi sul chi vive. Qualcosa di inquietante può ‘accadere’ dopo ogni accapo; una metamorfosi inaudita può venire a turbare alcune delle gerarchie ontologiche cui siamo abituati, per lo meno nel mondo di quei contenuti tenuti a confrontarsi con il principio del ‘minimal departure’. Gli scostamenti dalle logiche della realtà come la conosciamo sono infatti, qui, davvero troppi; e aggiungerei: per fortuna! Né voglio togliere al lettore il piacere – molto vicino all’esperienza horror – che si può trarre da una lettura nel caso filata di questo prezioso volumetto […]".

Il trentaseienne Terzago fa inoltre parte del collettivo di poesia performativa Mitilanti, attivo nella provincia della Spezia e a livello nazionale, e le sue pubblicazioni, e la sua attività letteraria, sono state citate in: la Lettura (Corriere della Sera), L’Espresso e pure nell’Enciclopedia Treccani. Comunque l’autore parteciperà il 20 maggio, dalle 12 alle 13, al Salone del Libro di Torino dove prenderà parte alla presentazione della collana ‘La gialla’, alla quale appartiene proprio ‘Ciberneti’. L’evento si svolgerà nella ‘Sala della poesia’ dove, per il nono anno, pordenonelegge.it propone tre nuovi libri di poesia del 2022, in collaborazione con Samuele Editore, per continuare un cammino ormai riconosciuto e apprezzato.