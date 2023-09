Premio Porto Venere 2023. Alloro a Tagliafico e Pratici per giornalismo e cultura

Non solo la premiazione del concorso letterario di narrativa edita-inedita ‘Lord Byron Porto Venere golfo dei poeti’ domenica a Porto Venere. Nella sala consiliare del municipio, infatti, nell’ambito della quinta edizione della kermesse organizzata dall’associazione culturale Portus Veneris, si svilupperà anche il Premio Porto Venere - Cultura Arte Spettacolo e Giornalismo 2023 e il Premio Cultura Arte e Spettacolo. I riconoscimenti vengono assegnati dal Comune di Porto Venere a personalità di livello nazionale e internazionale, che si siano distinte nell’ambito della cultura e della comunicazione, per l’anno corrente.

E così, per il giornalismo l’alloro verrà consegnato a Daniela Tagliafico (nella foto), nota giornalista Rai, per molti anni vicedirettrice del Tg1 e del Tg2, oltre che direttrice di Rai Quirinale, e ottima scrittrice. Per la cultura il premio andrà a Marina Pratici, saggista, critico letterario, scrittrice e poetessa, conferenziere internazionale, presidente di moltissimi premi letterari internazionali, nominata ambasciatrice della cultura italiana nel mondo dal ‘Woman’s poetry’ di New York. Tutta la manifestazione prenderà il via alle 15, alla presenza di autorità, membri della giuria e pubblico, oltre che di tutti i poeti premiati, provenienti veramente da tutta Italia. Ricordiamo comunque i giurati che hanno definito a chi andranno diplomi e attestati: a guidare l’ensemble Alessandro Quasimodo figlio del Nobel alla letteratura Salvatore, regista teatrale, scrittore e poeta; poi Vincenzo Patanè, studioso di Lord Byron, giornalista e docente di Storia dell’arte; Biancamaria Rizzardi e Marzia Dati dell’Università di Pisa, docente di Letteratura inglese e dei Paesi in lingua inglese; Rita Iacomino, scrittrice e poetessa; infine Lorenzo Masi a cui è affidata la direzione artistica del ‘Lord Byron Porto Venere golfo dei poeti’, presidente dell’associazione culturale Portus Veneris.

Marco Magi