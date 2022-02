Genova, 6 febbraio 2022 - Microbiologa, co-direttrice del Centro per lo sviluppo di Vaccini del Texas Children’s Hospital e Baylor College of medicine, istituzioni private e senza scopo di lucro a Houston. Ma soprattutto, la ricercatrice Maria Elena Bottazzi, candidata al premio Nobel per la Pace col collega Peter Hotez (l’annuncio della nomina è della deputata texana Lizzie Fletcher), è genovese. Il suo team ha prodotto un vaccino contro il Covid, attualmente autorizzato in India, con un’efficacia del 90% contro le varianti Beta e Delta, un vaccino senza brevetto, ossia riproducibile in tutto il...

Genova, 6 febbraio 2022 - Microbiologa, co-direttrice del Centro per lo sviluppo di Vaccini del Texas Children’s Hospital e Baylor College of medicine, istituzioni private e senza scopo di lucro a Houston. Ma soprattutto, la ricercatrice Maria Elena Bottazzi, candidata al premio Nobel per la Pace col collega Peter Hotez (l’annuncio della nomina è della deputata texana Lizzie Fletcher), è genovese.

Il suo team ha prodotto un vaccino contro il Covid, attualmente autorizzato in India, con un’efficacia del 90% contro le varianti Beta e Delta, un vaccino senza brevetto, ossia riproducibile in tutto il mondo in grandi quantità e a bassissimi costi: l’azienda Biological conta di produrne 100 milioni di dosi al mese e anche Biofarma (Indonesia) e Incepta Pharmaceuticals (Bangladesh) si stanno impegnando per raggiungere lo stesso numero.

Un grande aiuto per i Paesi poveri che combattono contro la pandemia. È stato chiamato Cobervax (in India, poi ognuno deciderà come comportarsi) e ogni dose costerà solo 1 euro e 50 centesimi, ma dato che tutti gli studi e i processi sono stati pubblicati e resi liberamente fruibili, non frutteranno alcun introito ai suoi inventori. La decisione di non sottoporre a brevetto il vaccino deriva dalla ‘mission’ del centro per cui lavora da anni la dottoressa Bottazzi, da tempo impegnato su vaccini per malattie trascurate.

"Non serve se vogliamo che questa tecnologia arrivi nei Paesi dove potranno produrla autonomamente. E magari questo diventerà un modello per incentivare altri a produrre non solo vaccini contro il Covid, ma anche per le malattie normalmente trascurate". Il vaccino si basa su una tecnologia molto convenzionale, già utilizzata in altri vaccini come quello contro l’epatite B.

"Da circa 10 anni lavoriamo sui coronavirus e sapevamo che ci sarebbe stata una buona possibilità che questi vaccini fossero efficaci, sicuri, con la possibilità di produrne in gran quantità e ovviamente a basso costo". Il vaccino ha un’efficacia superiore al 90% rispetto al coronavirus originario di Wuhan e superiore all’80% per la mutazione Delta, mentre contro Omicron si stanno svolgendo degli studi. Ovviamente il problema che nel momento che si conclude una ricerca, giunge un’altra variante e bisogna correre dietro al virus.

"Se vi sono tanti luoghi dove la popolazione non è vaccinata o lo è solo parzialmente, continueranno a nascere queste varianti. Per questo dobbiamo correre a vaccinare più gente possibile". E mentre è convinta che sia fondamentale l’incremento dell’accesso dei vaccini all’età pediatrica, ha in mente un quadro futuro non certo ottimista. Secondo la ricercatrice genovese, che ha vissuto anche in Honduras, il peggio non è passato: ha in mente una sorta di ciclo, dove prima il virus si riduce e poi arriva una nuova variante, tutto derivante "dall’iniquità nel mondo". Ecco perché è nato questo vaccino, così come è certo che, l’umiltà e la saggezza di Maria Elena Bottazzi, siano degne di nota. Il suo encomiabile ‘mantra’? "Aiutare i Paesi poveri è per me un privilegio".

