Premio Nereidi al via. In gara foto e racconti sulla cultura del mare

Ai nastri di partenza l’edizione 2024 del ’Premio Nereidi’ organizzato dal comitato promotore della Giornata del Mare della Spezia, Lerici e Porto VenereDue, quest’anno, le principali novità del premio: oltre ad opere dedicate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente marino, saranno infatti premiati anche lavori e progetti che raccontino “la cultura del mare” attraverso la narrazione dei suoi protagonisti, quindi persone, imbarcazioni e attività. Inoltre, per la prima volta, in questa 20ª edizione, verranno premiati progetti realizzati da associazioni ed enti di ricerca. Queste le quattro sezioni del premio: Scuole in blu, possono partecipare scuole di ogni ordine e grado, sia con opere testuali, video, foto o podcast realizzati da singoli studenti, sia con progetti collettivi realizzati dalle classi. Educatori in blu, aperto ad associazioni e enti di ricerca, presentando progetti di educazione ambientale e di diffusione della cultura marinara realizzati negli ultimi tre anni. Racconti in blu aperto a cittadini e cittadine maggiorenni, con racconti dedicati alle storie di mare. È ammesso ogni genere letterario, quindi avventura, storico, viaggi, epistolare, fiaba, racconto di formazione, memorialistica. Infine il Click in Blu, aperto a tutti, candidando una fotografia che raffiguri l’ambiente marino o la cultura marinara, attraverso la rappresentazione di persone, barche o attività. Le opere e i progetti dovranno arrivare alla segreteria del premio entro le 21 del 31 marzo 2024. Tutte le informazioni sul sito www.giornatadelmare.com