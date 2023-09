Premio Lord Byron 2023. Centinaia di partecipanti al concorso letterario

Emozionante, formale ma non troppo, raffinata e interessante la cerimonia che ha incoronato nella sala consiliare del municipio portovenerese i migliori del Premio ‘Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti’ 2023, un concorso letterario – giunto alla quinta edizione – che ha visto, come ormai consuetudine, centinaia di partecipanti da tutte le nazioni. A decidere una giuria presieduta da Alessandro Quasimodo (figlio del Nobel Salvatore) e composta da Marina Pratici, Daniela Tagliafico, Vincenzo Patanè, Rita Iacomino, Marzia Dati, Biancamaria Rizzardi e Lorenzo Masi.

Per la ’narrativa inedita’ il primo premio è andato alla spezzina Manuela Seletti con ‘L’ultima spiaggia’, seguita da Giancarlo Montalbini e Wilma Avanzato, con premio della giuria a Marino Juolo Cosentino e Valeria Cipriani, premio presidente a Rosalba Macchiavelli e Maurizio Amidani, premio Golfo dei poeti a Piero Sesia e Ivana Saccenti, premio Racconto Giallo a Catia Cidale, premio Portus Veneris a Dario Petucco, Luisa D’Amico e Anna Balzarro, menzione d’onore a Caio Pezzola, Gennaro Castellano, Maddalena Frangioni, Alessandra Melloni, Angela Donna, Antonella Iacoponi, Marzia Astorino e Federico Compagnone. Nella ’narrativa edita’ è Vincenza Lo Russo con ‘Le radici nell’acqua’ a primeggiare, davanti a Maria Pia Simonetti e Sebastiano Martini, poi premio eccellenza a Riccardo Balzarotti, premio di alto merito a Antonio Luna, premio Romanzo Opera prima a Francesco Brocchi, premio della presidenza a Luca Cremonesi e Bruno Scapini, premio della giuria a Andrea Antonioli, Claudia Casadei, Paola Massoni, Alessio Martini e Paolo Ricci, premio Romanzo Giallo a Michela Bellofiore, premio Portus Veneris a Ciro Francesco Luongo, premio Golfo dei poeti a Anna Balzarro. Per quanto riguarda la Narrativa su Lord Byron e sul Romanticismo inglese, una menzione d’onore a Fabio Filippi.

Passiamo poi alla sezione Poesia inedita col primo premio di Nunzio Buono, seguito da Rita Imperatori e Franco Casadei, poi premio della giuria a Luca Gasparini e Sergio Camellini, premio Golfo dei poeti a Stefano Baldinu e Nuccio Castellino, premio Portus Veneris a Elisabetta Petrolati e Sandrina Piras, premio del presidente a Anna Del Freo. Per la ’Poesia inedita - Premio Lord Byron giovani poeti (in memoria del poeta Valente Luigi Portunato), vince Melissa Storchi, seguita da Aurora Strazzullo e Matteo Paolo Garavaldi. Infine la Poesia Edita con il successo di Antonia Gaita, che precede Mara David e Daniele Ricci, poi premio della giuria a Giovanna Saulini e Lorenzo Cangini, premio del presidente a Rino Follador, premio Golfo dei poeti a Sante Serra, Caio Pezzola, Renata Ndreca, Giovanni Ronzoni e Giulia Olga Billante, premio Portus Veneris a Mauro Pacella e Max Mazzoli, mentre per la Poesia Inedita in lingua inglese, la prima è Maria Rosaria Annunziata, davanti a Giuseppe Villella e Eliza Segiet.

Marco Magi