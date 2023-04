Premio intitolato all’architetto Ricco È destinato ai laureandi magistrali

Come tema il mare, del quale era un appassionato; come destinatari i giovani ai quali guardava con fiducia ed entusiasmo. Come ente a supporto tecnico-scientifico l’Università di Genova, dove conseguì la laurea in architettura. All’architetto spezzino Gianfranco Ricco, scomparso prematuramente nell’ottobre del 2018, è stato intitolato per volere e grazie alla collaborazione tra l’associazione Amici del Museo Navale e della Storia, Confartigianato La Spezia, alcuni amici e con il supporto tecnico-scientifico della Scuola Politecnica dell’Università di Genova, il premio di laurea magistrale dedicato al rapporto tra il territorio spezzino e il mare per l’anno accademico 2022 - 2023. La presentazione dell’ importante riconoscimento, del valore di cinquemila euro, è avvenuta ieri mattina alla presenza dell’ammiraglio Claudio Boccalatte presidente del comitato direttivo dell’associazione Amici del Museo Navale e della Storia, dell’architetto Cristiano Ruggia in rappresentanza degli amici di Gianfranco, del direttore di Confartigianato La Spezia Giuseppe Menchelli e dell’architetto Massimiliano Alì presidente dell’ordine degli architetti della Spezia presso il bar Roma, luogo simbolo degli anni della gioventù di Gianfranco che qui amava incontrare gli amici di sempre. Uomo del quale era impossibile non essere amico come lo ricorda l’ammiraglio Celeste e grandissimo professionista come ritratto da Cristiano Ruggia: "Figura di straordinario architetto al quale dobbiamo opere importanti della nostra città, Gianfranco – prosegue Ruggia – ha saputo, per primo, sdoganare il mondo militare e far sì che questo si mostrasse in modo organizzato e in armonico rapporto con la città. Una persona eccezionale – conclude – dall’eleganza innata che sapeva essere uomo dei nostri giorni ma anche spirito rinascimentale per quella sua capacità di armonizzare e con stile, ogni cosa." Il concorso, per l’assegnazione del suddetto premio, è rivolto a tutti i laureati e laureandi dei corsi di laurea magistrale della Scuola Politecnica che, entro il 6 novembre 2023, termine fissato dal bando, abbiano completato la loro tesi di laurea con argomento attinente al rapporto tra il territorio della città e della provincia della Spezia e il mare.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine inderogabile di lunedì 6 novembre 2023 presso la presidenza della Scuola Politecnica in via Montallegro, a Genova. Il bando naturalmente è consultabile e scaricabile direttamente dal sito della Scuola Politecnica dell’Università di Genova.

Alma Martina Poggi