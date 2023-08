Premiati gli ’Orgogli borghettini’

Giulia De Caro, Martina Croxatto, Chiara Cito, Elisa Belmonte, Samuele Massolo, Pierluigi Delvigo, Francesco Gioffredi, Emanuele Cerchi, Luca Superno: questi i cittadini di Borghetto Vara premiati nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale con il riconoscimento ‘Orgogli borghettini’ per essersi distinti negli ultimi anni per le loro imprese e doti. La premiazione si è tenuta nel corso della festa della locale pubblica assistenza Croce Verde "L’ amministrazione desidera ringraziare i presenti per la passione e determinazione mostrate nell’ottenere prestigiosi traguardi e lancia l’appuntamento al prossimo anno per l’individuazione di nuovi orgogli" fanno sapere dal Comune valligiano.