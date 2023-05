Premi alle tesi per la sostenibilità

La sollecitazione a traguardare la sostenibilità ambientale della nautica viene anche dal Rotaract club, l’espressione giovanile del Rotary. Ha la forma del premio per la tesi di laurea dedicate alla sfida. Siamo già alla seconda edizione. La prospettiva è quella di consolidare gli stimoli agli studenti del campus per indurli a fare la loro parte nelle azioni salva pianeta. La nautica, a ben vedere, concorre ben poco all’effetto serra che deriva dalle emissioni in atmosfera (è stimato nell’ordine dello 0,22 per cento) ma la ricerca per abbattere i fumi è fondamentale e l’università è, in questo ambito, strategica. Il tema sarà affrontato lunedì 29 maggio al Camec, con inizio alle 18. Lì avverrà la cerimonia di premiazione delle tesi di laurea che fanno scuola. Porteranno i saluti istituzionali il sindaco Pierluigi Peracchini e il presidente della commissione università Oscar Teja. A seguire i saluti dei governatori del Distretto Rotary 2032 e dei presidenti di Rotary e Rotaract della Spezia: Anselmo Arlandini, Andrea Toscano, Filippo Bertani. Poi le premiazioni, coordinate da Andrea Ratti. Seguirà un intervento sulla sostenibilità di Edoardo Miscioscia, manager della Sanlorenzo. A trarre le conclusioni sarà Rosanna Ghirri, direttrice dei Servizi culturali, Sviluppo economico, Università e Formazione del Comune della Spezia.